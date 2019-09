Stadio San Siro, Salvini senza mezze misure: “abbatterlo è un delitto, in Italia si tutelano le schifezze”

Il leader della Lega si è soffermato sul tema del giorno, ovvero la presentazione dei nuovi progetti per costruire un nuovo stadio a San Siro, esprimendo il proprio parere sulla vicenda

Matteo Salvini è contrario all’abbattimento del Meazza per costruire un nuovo stadio in zona San Siro, il leader della Lega infatti ha commentato con sdegno la volontà di Milan e Inter di abbattere il vecchio impianto per farne sorgere un altro a poche centinaia di metri di distanza.

Interrogato sui progetti presentati oggi a Milano, l’ex vice-premier ha ammesso: “abbattere lo stadio di San Siro per me è un delitto, un oltraggio alla storia sportiva italiana e mondiale. Giusto guardare avanti e pensare al futuro, ma senza cancellare un glorioso passato. In Italia vengono tutelate schifezze architettoniche senza nessun pregio, possibile che lo stadio più famoso del mondo possa essere abbattuto in cinque minuti? Sarò romantico, ma da milanese dico lunga vita a San Siro“.

