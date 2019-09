Sky resta la casa italiana dell’NBA: tutti i dettagli del rinnovo quadriennale della partnership

L’NBA resta su Sky! Rinnovo quadriennale della partnership che permetterà agli appassionati del basket USA di vedere le partite delle più grandi star americane in diretta sui canali Sky

La National Basketball Association (NBA) e Sky Italia annunciano il rinnovo quadriennale (fino alla stagione 2022/2023) dell’accordo per la trasmissione in Italia delle partite di Basket NBA.

Grazie a questo accordo, Sky Italia continuerà ad avere in esclusiva il campionato NBA e ad essere l’unica destinazione per la versione italiana del sito ufficiale NBA.

Ancora più NBA, con la trasmissione di oltre 300 partite live, inclusi due match del weekend, con una partita in prima serata sia sabato che domenica, per tutta la stagione.

La 74^ Regular Season NBA inizierà martedì 22 ottobre 2019 e si concluderà mercoledì 15 aprile 2020. Sul parquet anche tre giocatori italiani: Marco Belinelli dei San Antonio Spurs, Danilo Gallinari che si è unito agli Oklahoma City Thunder in estate e Nicolò Melli che farà il suo debutto con i New Orleans Pelicans.

Le partite e la programmazione NBA saranno sempre disponibili sul canale dedicato Sky Sport NBA (canale 206), acceso 24 ore su 24, con almeno una partita in diretta al giorno, oltre ad highlights e analisi delle partite. La copertura includerà almeno 7 partite in diretta su Sky Sport NBA ogni settimana durante la Regular Season 2019/20, con il record di 48 partite in prime time (NBA Saturdays and NBA Sundays). Inoltre, Sky trasmetterà una dopo l’altra le partite del giorno di Natale. I tifosi potranno vedere grandi eventi tutto l’anno, grazie all’All-Star Game, ai playoff, alle finali di conference e alle finali NBA, senza dimenticare il Draft.

“Sky Italia è uno dei nostri partner più longevi e apprezzati “, ha affermato Elsa Memmi, Vice President EMEA, Global Media Distribution di NBA. “Grazie al numero mai visto prima di partite live in prima serata e agli ampi spazi dedicati agli highlights a disposizione online, non c’è mai stato un momento migliore per essere un fan dell’NBA in Italia.”

“Siamo soddisfatti di poter annunciare il rinnovo del nostro rapporto con NBA per altri 4 anni e siamo lieti che ancora una volta NBA abbia riconosciuto in Sky il partner migliore per valorizzare il proprio brand.” ha dichiarato Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport. “Sky rimane il punto di riferimento in Italia per i tanti fan e garantirà come sempre una copertura eccezionale, con ancora più partite in prima serata e la migliore qualità editoriale. Il massimo per chi ama la NBA, ma anche per coloro che inizieranno ad appassionarsi a questo sport. Sky ancora una volta si conferma come la casa dello Sport”.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE