Serie A – Verso Bologna-Roma, Fonseca sincero: “Mihajlovic? Domani saremo avversari, ma…”

Fonseca e la sfida contro il Bologna: le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic

E’ iniziata ieri sera la quarta giornata di Serie A, ma l’attenzione è tutta per questa sera, col derby Milan-Inter che regalerà sicuramente un grande spettacolo. Occhi puntati anche sulla sfida di domani della Roma, che gioca in trasferta a Bologna, contro una squadra tosta e coraggiosa, che ha ereditato il carattere del suo allenatore Mihajlovic.

Fonseca, allenatore giallorosso, sa bene che i rossoblu daranno filo da torcere alla Roma: “è un test importante per misurare le nostre capacità. Affrontiamo una squadra forte che è in testa ed imbattuta, motivata, con giocatori molto buoni, che riflette il carattere del proprio allenatore. Sarà una gara complessa ma siamo pronti per questo genere di partite“, ha dichiarato in conferenza stampa.

Non poteva mancare un commento su Mihajlovic: “quando ho saputo della notizia delle sue condizioni sono stato molto triste, ma lui è un lottatore, domani saremo avversari ma gli auguro una pronta guarigione. Sono sicuro che vincerà questa battaglia, è una questione molto più importante delle gara di domani“.

