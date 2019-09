Serie A – Il Torino si difende, ma non basta: il Parma piega i granata all’87’

Il Torino piegato dal Parma sul finale: i granata ko nel posticipo della sesta giornata di Serie A

Un lunedì sera amarissimo per il Torino: nel posticipo della sesta giornata di Serie A, la squadra di Mazzarri ha ceduto al Parma per 3-2. Al Tardini è stato Inglese, negli ultimi minuti, a decidere il match dopo una partita equilibrata, col Torino sulla difensiva a causa dell’uomo in meno sin dal primo tempo. I granata hanno provato a rendersi pericolosi per portare a casa un’importante vittoria o un pareggio che avrebbe potuto comunque accontentare i tifosi. Il Parma però è riuscito all’87’ a piegare il Torino, al quale non basta un buon Belotti.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE