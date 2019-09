Il Gallo Belotti becca due volte, Milan ribaltato a Torino: Giampaolo sempre più giù

Piatek su rigore non basta: Belotti gela il Milan con una doppietta nel posticipo di questa sera

Si è conclusa oggi la quinta giornata del campionato italiano di Serie A, col posticipo tra Torino e Milan. Una sfida significativa per entrambe le strade, a 6 punti dopo 4 partite. Sia i granata di Mazzarri che i rossonero di Giampaolo sono scesi in campo con tanta motivazione, per cercare di risollevarsi dopo un inizio stagionale non nelle aspettative.

Dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter, il Milan, però, non è riuscito a portare a casa il risultato sperato: dopo un gol di Piatek, ancora una volta su rigore, i rossoneri hanno ceduto al Torino col punteggio di 2-1. Dopo una rete mancata, è stato Belotti, con una fantastica doppietta, a regalare ai granata uno speciale sorriso.

L’attacco del Milan rimane dunque ancora una volta bloccato e la posizione di Giampaolo vacilla sempre più, mentre Mazzarri può tirare un sospiro di sollievo dopo un inizio stagionale amarissimo, fatto di critiche. Il Torino sale dunque al quarto posto in classifica e sogna la Champions, anche se il vero obiettivo è giocare l’Europa League il prossimo anno.

