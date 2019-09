Il Torino saluta il primo posto: i granata cedono in casa al Lecce, i pugliesi conquistano i primi tre punti

Il Torino cede al Lecce: i salentini trionfano allo Stadio Olimpico-Grande 1-2 nel posticipo della terza giornata di Serie A

E’ andato in scena questa sera il posticipo della terza giornata di Serie A: il Torino ha ospitato allo Stadio Olimpico-Grande il Lecce. I granata di Mazzarri sognavano di agguantare la vetta della classifica di Serie A, ma la squadra pugliese è riuscita a mettergli i bastoni tra le ruote in questo appassionante monday night. Dopo un inizio positivo per i padroni di casa, è stata la squadra di Liverani a segnare il gol del vantaggio, al 35′, con Farias. I ragazzi di Mazzarri non sono riusciti a pareggiare i conti entro la fine del primo tempo, ma al ritorno in campo Belotti è riuscito a pareggiare con un rigore, al 57′, dopo un gol annullato per fuorigioco. I salentini però sono riusciti ad approfittare della confusione dei granata, che si sono disuniti presto , mettendo a segno un’altra rete, con Mancosu. Primi tre punti stagionali dunque per il Lecce, che impedisce al Torino di stare al primo posto in classifica con l’Inter.

