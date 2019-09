Serie A Basket, risultati e classifica dopo la 2ª Giornata – Bologna festeggia con Virtus e Fortitudo: bene Sassari, Milano ko

Vincono le due bolognesi, successi per Cremona e Sassari crolla all’esordio casalingo l’Olimpia Milano: i risultati e la classifica della Serie A di Basket dopo la seconda giornata

Pomeriggio di grande basket con ben 6 partire valevoli per il secondo turno di Serie A. Dopo la vittoria di Trento sul campo di Reggio Emilia nell’anticipo del sabato sera, il programma domenicale si apre con il ko casalingo dell’Olimpia Milano contro Brescia. Confermano i successi della prima giornata le bolognesi: la Fortitudo supera i campioni d’Italia di Venezia, mentre la Virtus ha la meglio sul campo di Pistoia. Cremona supera Treviso all’esordio, mentre Roma crolla in casa contro Brindisi. In serata Varese passeggia in trasferta sul campo di Trieste.

I Risultati della 2ª Giornata della Serie A di basket:

Reggio Emilia-Trento 76-84

Olimpia Milano-Brescia 65-73

Roma-Brindisi 63-87

Sassari-Pesaro 99-79

Pistoia-Virtus Bologna 78-88

Fortitudo Bologna-Venezia 89-82

Cremona-Treviso 89-87

Trieste-Varese 62-92

Classifica Serie A Basket dopo la 2ª Giornata:

Sassari 4 Trento 4 Virtus Bologna 4 Brescia 4 Fortitudo Bologna 4 Cantù 2 Olimpia Milano 2 Varese 2 Cremona 2 Venezia 2 Brindisi 2 Reggio Emilia 0 Pistoia 0 Treviso 0 Pesaro 0 Roma 0 Trieste 0

