Sem Moioli, dalla Fiorentina al… porno: il braccio destro di Paulo Sosa collaborerà con Rocco Siffredi!

Sem Bruno Moioli, vecchia conoscenza della Fiorentina con Paulo Sosa in panchina, collaborerà insieme al re del porno Rocco Siffredi per un intrigante proggetto

Rocco Siffredi ha fatto spesso proposte piccanti a calciatori e fidanzate, tentando di avvicinare sportivi e consorti al mondo del cinema hard e questa volta ha strappato il sì di un uomo vicino al mondo del pallone. Non un calciatore, ma l’uomo che ha curato gli interessi di Paulo Sosa quando era allenatore della Fiorentina, Sem Bruno Moioli. In passato ha gestito il sito personale di Ronaldo ‘Il Fenomeno’ ora, secondo la Rosea, Moioli aiuterà Rocco Siffredi nella realizzazione di un progetto a tema hard insieme a We Are Casino, nel quale curerà la parte online.

