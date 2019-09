San Siro ai piedi di Ribery, il francese scherza: “sono vecchio, ma in campo giovane. Il calcio è la mia vita”

Ribery trascina la Fiorentina alla vittoria sul Milan a suon di giocate e gol: il francese ironizza sulla sua età e racconta il suo amore per il calcio

Franck Ribery esce fra gli applausi di San Siro. Nella notte atroce del Milan, il francese trascina la Fiorentina a suon di splendide giocate, firmando anche il gol del triplo vantaggio della Viola (1-3 il finale). Nel post gara, Ribery si è espresso sui dubbi legati alla sua età e alla sua firma con la Fiorentina ‘a fine carriera’, spiegando: “io vecchio? Sì, ma in campo sono giovane. Il calcio è la mia vita, ho sempre fame ed è bello giocare in una squadra formata da giovani. Gli applausi dei tifosi del Milan? Quando si gioca qui è sempre speciale, è un momento difficile per il Milan ma noi abbiamo giocato una grande partita e siamo felici. Dialogo sempre Chiesa, quando gioca così è importante per la squadra”.

