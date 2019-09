Sampdoria, gravi minacce contro il patron Ferrero a Bogliasco: “infame guardati le spalle”

Gravi minacce contro il patron della Sampdoria Massimo Ferrero: sul cancello di Casa Samp a Bogliasco spunta un’inquietante scritta

Il malcontento dei tifosi della Sampdoria ha raggiunto un livello preoccupante. La mancata cessione della società e il momento di sbandamento in campionato con 3 sconfitte nelle prime 3 partite, hanno reso rovente l’ambiente doriano. Dalle semplici contestazioni però si è passati alle minacce. Nel mirino il patron Ferrero, reo di non aver ceduto una società della quale sembra non riuscire più ad occuparsi adeguatamente.

Sul cancello d’ingresso di Casa Samp, la struttura che ospita i giovani calciatori blucerchiati, è apparsa una scritta inquietante: “Ferrero infame, guardati le spalle“. Una vera e propria minaccia di violenza nei confronti dell’imprenditore romano sulla quale la Digos sta cercando di fare luce per individuarne i responsabili.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE