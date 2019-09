“Stai meglio al giardino zoologico”, insulti razzisti sui social per Juan Jesus: lui pubblica tutto su Instagram [FOTO]

Il difensore della Roma ha pubblicato nelle sue Instagram Stories gli insulti a sfondo razzista inviatigli da uno pseudo tifoso

Juan Jesus ha deciso di combattere in maniera alternativa il deprecabile fenomeno del razzismo, pubblicando tra le proprie Instagram Stories gli insulti ricevuti da quello che potrebbe essere definito come uno pseudo tifoso. “Stai meglio al giardino zoologico maledetto scimmione” le pesantissime parole ricevute dal difensore della Roma, apostrofato poi come “negro” per concludere la chat. Immediatamente, Juan Jesus ha screenshottato la conversazione pubblicandola sui social, taggando anche il club giallorosso per prendere provvedimenti contro questo individuo.

