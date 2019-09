Risultati Serie A – Prima vittoria per la Fiorentina, il Parma vince allo scadere: il Lecce sbanca Ferrara

I viola ottengono il primo successo di questo campionato grazie ai gol di Pezzella e Chiesa, pari tra Genoa e Bologna al Ferraris mentre Lecce e Parma stendono Spal e Sassuolo

Non solo la sconfitta del Napoli e la vittoria dell’Inter, la quinta giornata del campionato di Serie A regala emozioni a non finire. Si comincia con la gara delle 19 che consegna un’Atalanta vittoriosa a Roma contro i giallorossi, sorpresi nella ripresa da Zapata e De Roon.

La squadra di Ancelotti invece soccombe al San Paolo contro il Cagliari, mentre l’Inter fa cinque su cinque stendendo la Lazio a San Siro. Colpo a sorpresa in trasferta del Lecce che supera 1-3 la Spal a Ferrara, mentre nel recupero il Parma piega la resistenza del Sassuolo. Pari senza reti e un rigore sbagliato da Sansone in Genoa-Bologna, mentre la Fiorentina trova la sua prima vittoria in questo campionato battendo 2-1 la Sampdoria al Franchi.

I risultati:

Roma-Atalanta 0-2 (giocata alle 19);

Fiorentina-Sampdoria 2-1;

Genoa-Bologna 0-0;

Inter-Lazio 1-0;

Napoli-Cagliari 0-1;

Parma-Sassuolo 1-0;

Spal-Lecce 1-3;

Verona-Udinese 0-0 (giocata ieri);

Brescia-Juventus 1-2 (giocata ieri);

Torino-Milan (domani ore 21)

