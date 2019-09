Risultati Serie A – Roma all’ultimo respiro sul Bologna, poker del Napoli a Lecce: primo sorriso per la Samp

Gabbiadini regala la prima vittoria a Di Francesco, Dzeko salva la Roma a Bologna allo scadere. Llorente show a Lecce, il Napoli non si ferma

Pomeriggio ricco di emozioni in Serie A, con Roma e Napoli impegnate in trasferte complicate contro Bologna e Lecce. Equilibrata anche la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Torino, con i blucerchiati reduci da un inizio di stagione davvero complicato.

La rete di Manolo Gabbiadini cancella però lo zero in classifica dei doriani, a cui basta l’acuto dell’attaccante italiano per prendersi i tre punti e tornare a respirare, mantenendo anche inviolata la porta dopo le dieci reti subite in tre partite. Vince e convince anche il Napoli, che al Via del Mare di Lecce si gode la strepitosa forma di Fernando Llorente. Lo spagnolo sigla una doppietta che non lascia scampo ai giallorossi, che incassano anche i sigilli di Insigne e Fabian Ruiz, rispondendo con il solo rigore di Mancosu. Si impone allo scadere invece la Roma, alquanto in difficoltà sul campo del Bologna. Kolarov sblocca il risultato con un gol pazzesco, a cui replica Sansone dagli undici metri. All’ultimo respiro ci pensa Dzeko a regalare i tre punti a Fonseca e a portare i giallorossi al quarto posto.

