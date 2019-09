Risultati Champions League – Barça graziato dal Dortmund, Salisburgo a valanga sul Genk: Chelsea ko in casa

Si apre la fase a gironi della Champions League, tante emozioni in questa prima serata in attesa delle gare di domani

Gol ed emozioni nella notte di Champions League, davvero piena di spettacolo e colpi di scena. Si comincia a Napoli, dove gli azzurri superano il Liverpool campione d’Europa 2-0 grazie ai gol di Mertens e Llorente, arrivati entrambi nel finale. Nello stesso Gruppo E esulta anche il Salisburgo, che ne fa 6 al Genk. Due pareggi nel girone dell’Inter, dopo l’1-1 dei nerazzurri a San Siro con lo Slavia Praga, Borussia Dortmund e Barcellona non vanno oltre lo 0-0, con Reus che si fa parare un rigore da Ter Stegen. Vince in trasferta il Lipsia contro il Benfica, andando in testa al Gruppo G grazie al pari tra Lione e Zenit. Vincono infine Ajax e Valencia nel girone H, con gli spagnoli che stendono il Chelsea a domicilio.

Gruppo E

Napoli-Liverpool 2-0

Salisburgo-Genk 6-2

Gruppo F

Inter-Slavia Praga 1-1

Borussia Dortmund-Barcellona 0-0

Gruppo G

Lione-Zenit 1-1

Benfica-Lipsia 1-2

Gruppo H

Ajax-Lille 3-0

Chelsea-Valencia 0-1

