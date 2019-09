Real Madrid, le rivelazioni di Florentino Perez: “abbiamo provato a prendere Lewandowski e Pogba”

Il presidente del Real Madrid ha parlato dell’ultima finestra di mercato, rivelando di averci provato concretamente per Lewandowski e Pogba

Due assalti andati entrambi male, risolti con un nulla di fatto. Il Real Madrid ha provato a prendere Lewandowski e Pogba nell’ultima finestra di mercato estiva, ma sia il Bayern Monaco che il Manchester United hanno fatto muro.

A rivelarlo è Florentino Perez al termine della riunione con i soci del club blanco, nel corso della quale sono state definite le linee guida per i prossimi mesi: “abbiamo provato a portare Lewandowski a Madrid più di una volta ma non è stato possibile. Stessa cosa è accaduta con Pogba, la nostra prima scelta, ma il Manchester United non ha voluto vendercelo. Mbappè? E’ fortissimo e ci piace molto, ma se un club decide di non vendere un calciatore noi non possiamo fare nulla. Il mio futuro? Non sono assolutamente stanco. Finchè avrò la forza e sentirò il sostegno dei soci e dei tifosi resterò sicuramente in carica per il bene del Real Madrid”.

