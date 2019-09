Real Madrid – I ladri approfittano del derby contro l’Atletico: derubata la casa di Casemiro

Paura per la famiglia di Casemiro: derubata la casa del calciatore del Real Madrid

Che spavento per la famiglia di Casemiro: mentre il calciatore era impegnato a giocare il derby tra Real Madrid e Atletico, la moglie e la figlia sono state sorprese da dei malviventi. La famiglia di Casemiro è stata vittima dell’ultima rapina in casa vissuta negli ultimi mesi in Spagna. A sfogarsi sui social è stata Maca Capilla, moglie di Lucas Vazques: “uno dietro l’altro. Quando puoi vivere tranquillamente a casa tua? Quando puoi andare a lavorare tranquillo?“, ha scritto nelle storie instagram, furiosa per quanto accaduto alla famiglia di Casemiro, a qualche mese di distanza dal furto in casa sua.

