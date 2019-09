Ranking ATP – Top ten invariata, Berrettini in corsa per il Masters: la nuova classifica maschile

Djokovic saldamente in vetta alla classifica mondiale, Berrettini ad un passo dal Masters: il nuovo ranking ATP

Rimane invariata la top ten del ranking ATP: Novak Djokovic comanda per la 46ª settimana consecutiva, con un margine di 600 punti su Nadal. Terzo Federer, seguito da Medvedev e Thiem. Appena fuori dalla top ten si conferma Fabio Fognini, che si ritrova due posizioni più giù il connazionale Berrettini. Il romano, 13° in classifica mondiale, è ottavo nella Race to London e quindi è in corsa per la qualificazione al Masters. Perde una posizione Sonego, mentre confermano il loro piazzamento Cecchinato e Seppi.

Questa la nuova classifica Atp:

Novak Djokovic (Srb) 9865 (–) Rafael Nadal (Esp) 9225 (–) Roger Federer (Sui) 7130 (–) Daniil Medvedev (Rus) 5305 (–) Dominic Thiem (Aut) 4415 (–) Alexander Zverev (Ger) 4095 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 3420 (–) Kei Nishikori (Jpn) 3330 (–) Karen Khachanov (Rus) 2810 (–) Roberto Bautista Agut (Esp) 2530 (–)

Così gli italiani:

Fabio Fognini 2475 (–) Matteo Berrettini 2270 (–) Lorenzo Sonego 1013 (-1) Marco Cecchinato 880 (–) Andreas Seppi 795 (–) Paolo Travaglia 645 (-4) Thomas Fabbiano 599 (+4) Salvatore Caruso 502 (+2) Paolo Lorenzi 488 (+5) Gianluca Mager 460 (+22)

