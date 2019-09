Qualificazioni Euro 2020 – Inghilterra, un calcio alla discriminazione: insulti razzisti a Sterling, arrestato tifoso bulgaro

La polizia metropolitana di Londra ha reso noto l’arresto di un tifoso bulgaro: l’uomo aveva insultato, con termini razzisti, il calciatore inglese Raheem Sterling

La Polizia metropolitana di Londra ha reso nota la notizia dell’arresto di un tifoso bulgaro, presente nel settore di Wembledy riservato ai supporter ospiti in occasione della gara fra Inghilterra e Bulgaria valevole per le qualificazioni ad Euro 2002. L’uomo ha insultato con termini razzisti Raheem Sterling ed è stato prima espulso dallo stadio e poi consegnato alla polizia per essere arrestato. Il tifoso è stato rilasciato senza ulteriori provvedimenti. Raheem Sterling era stato vittima di insulti razzista anche nella gara dello scorso marzo contro il Montenegro.

