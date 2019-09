PSG, Icardi è già testimonial e si riapre il caso Neymar: la trattativa con il Barcellona non è chiusa

Mauro Icardi utilizzato dal PSG per promuovere la partita contro lo Strasburgo, mentre a Neymar torna il mal di pancia: il padre del giocatore strizza l’occhio al Barcellona

Icardi e Neymar sono stati i nomi più caldi del mercato estivo. Entrambi scontenti della propria situazione nelle rispettive squadre, ma con obiettivi differenti: Icardi avrebbe voluto restare all’Inter a giocarsi le sue chance con Conte, Neymar sarebbe partito a piedi per tornare a Barcellona. L’epilogo non ha sorriso a nessuno dei due. Se da una parte però Icardi si è trasferito al PSG, nel quale troverà sicuramente più minuti rispetto ai ‘zero’ che l’Inter gli avrebbe concesso in caso di permanenza, dall’altra Neymar, rimasto al PSG controvoglia, giocherà senza sorridere.

Icardi è già testimonial della partita contro lo Strasburgo sul sito del club, Neymar gioca in nazionale e sorride solo quando è lontano dalla Francia. Lo spiega suo padre, in un’intervista riportata dalla ‘Rosea’ che riapre la trattativa con il Barcellona: “la trattativa tra i club non è chiusa. I brasiliani vogliono solo essere felici e mio figlio era felice al Barcellona. È stato molto colpito dal fatto che i suoi ex compagni gli chiedessero di tornare. Ma sul contratto con il Psg non c’è una clausola liberatoria, il che rende le cose più difficili per tutti”.

