PSG, nuova grana per Icardi? ‘Maurito’ isolato dagli argentini: l’ordine arriverebbe direttamente da… Messi!

Nemmeno il tempo di iniziare la nuova avventura a Parigi che per Mauro Icardi spunta subito la prima grana: gli argentini del club lo starebbero ‘isolando’ su ordine di Messi

Mauro Icardi potrebbe ritrovarsi ad aver a che fare con una nuova grana, la prima nella sua avventura al PSG. Secondo l’Equipe l’attaccante sudamericano avrebbe dei problemi con i propri connazionali presenti nel club, in questo caso Di Maria e Paredes. Nessun comportamento di cattivo gusto di ‘Maurito’, ma invece un ordine che arriva ‘dall’alto’. Non dalla dirigenza, nè dal presidente, ma da un’istituzione del calcio argentino: Leo Messi. Il quotidiano francese spiega infatti che non vedendolo di buon occhio, ed essendo un grande amico di Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, Leo Messi avrebbe chiesto agli argentini di isolare Icardi.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 4.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE