Paris Saint-Germain, il padre di Neymar esce allo scoperto: “la trattativa con il Barcellona prosegue”

Il padre del calciatore brasiliano ha rivelato come la trattativa tra i due club continui nonostante la chiusura del mercato

Le porte per un ritorno di Neymar Jr al Barcellona non sono affatto chiuse, il club blaugrana infatti ha mantenuto vivi i contatti con il Paris Saint-Germain anche dopo la chiusura del mercato, tessendo la tela in vista della finestra invernale.

Sulla questione è intervenuto il padre del giocatore, Neymar Santos Sr, che ai microfoni del Mundo Deportivo ha sottolineato come il figlio tornerebbe molto volentieri in Catalogna: “Barcellona e Paris Saint-Germain sono ancora al lavoro, perchè un brasiliano – come unico obiettivo – ha quello di vivere dove è più felice. A Barcellona mio figlio lo era molto. Quando gli è stato chiesto se desiderasse tornare in Catalogna, gli sono spuntate le lacrime agli occhi”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE