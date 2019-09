Presunto flirt Brozovic-Wanda Nara, il croato passa alle vie legali: presentata una denuncia alla Procura

Il centrocampista dell’Inter ha deciso di denunciare quelle testate giornalistiche che pubblicarono la notizia di un suo presunto flirt con Wanda Nara

Marcelo Brozovic passa al contrattacco, il centrocampista croato infatti ha deciso di denunciare tutte quelle testate giornalistiche che, lo scorso febbraio, hanno pubblicato la notizia di un suo presunto flirt con Wanda Nara.

Il gip del tribunale di Milano ha disposto l’iscrizione nel registro degli indagati i nomi degli autori e dei giornali che diffusero la news, in seguito all’opposizione presentata dal legale del calciatore, che ha chiesto e ottenuto la prosecuzione delle indagini: “la notizia ha suscitato la reazione del calciatore che non ha esitato a denunciare in Procura l’accaduto vista la gravità della falsa notizia. Il gip ha disposto l’iscrizione nel registro degli indagati dei responsabili della diffamazione e delle testate giornalistiche incriminate“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE