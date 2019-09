Pattinaggio di figura – Junior Grand Prix: primo podio stagionale per l’Italia, Grassl terzo a Danzica

Il giovane talento azzurro conquista il podio nella quinta tappa del circuito internazionale con un punteggio complessivo di 228.64. Settimi Righi-Dubrovin nella danza

Dopo i piazzamenti da top ten arriva anche il primo podio stagionale per l’Italia del pattinaggio di figura nel circuito di Junior Grand Prix. A guadagnarsi una medaglia, come da pronostico, uno strepitoso Daniel Grassl, campione tricolore in carica e certamente il più atteso del gruppo azzurro fin dalla vigilia.

A Danzica, in Polonia, nel quinto appuntamento di Junior Grand Prix, il diciassettenne altoatesino tesserato per la Young Goose Academy ed allenato da Lorenzo Magri ha chiuso la sua prima gara stagionale a 228.64 punti conquistando uno splendido terzo posto alle spalle del russo Samsonov, vincitore a quota 250.51, e del giapponese Kagiyama, secondo con 245.35 punti. Regolare in entrambi i segmenti di gara in cui ha sempre chiuso in terza piazza, Grassl resta così in corsa per un posto nella finale di Torino di inizio dicembre. Bello il corto sulle note del “Lacrimosa” di Mozart (e valutato 81.01 punti), altrettanto il libero terminato a quota 147.63: Grassl guadagna in ogni caso il secondo podio in una tappa di Junior Grand Prix dopo il terzo posto dello scorso anno a Bratislava.

Si chiude assai meglio di come era iniziato poi il week-end di Lucrezia Beccari (IceLab): ventesima dopo un corto da 43.18 punti caratterizzato da una caduta e qualche errore di troppo, la 15enne allenata da Franca Bianconi ha quindi realizzato il 15° libero di giornata (85.61) recuperando quattro posizioni e chiudendo così sedicesima complessiva a quota 128.79. Tra le coppie di artistico buon debutto per Federica Zamponi e Marco Zandron (IceLab), undicesimi nella loro prima apparizione in uno Junior Grand Prix con un punteggio di 108.75. Ottima infine nella danza la prestazione di Francesca Righi ed Aleksei Dubrovin (Agorà Skating Team), gli ultimi azzurri a chiudere il week-end di gara con un bella settima posizione a quota 141.20 punti che permette loro di migliorare i due ottavi posti della scorsa stagione.

