Pallavolo – Mondiali U18: l’Italia continua a risplendere, le azzurre dominano il Perù e volano in semifinale

Le azzurre si qualificano per la semifinale dei Campionati Mondiali U18 di pallavolo, dove affronteranno oggi la Cina

Non si ferma il cammino vincente delle azzurrine in Egitto, dove hanno conquistato la semifinale dei Campionati Mondiali under 18 grazie al successo per 3-0 (25-19, 25-10, 25-18) contro il Perù. Oggi alle ore 20, sarà la Cina ad attendere la selezione tricolore per un posto in finale. Nella seconda semifinale, si affronteranno invece Stati Uniti e Brasile. Un risultato importante, arrivato al termine di una gara giocata efficacemente dalle ragazze di Marco Mencarelli e che si inserisce in un percorso netto di sei successi consecutivi in questa manifestazione, quattro dei quali arrivati con il massimo scarto.

A livello generale, poi, si inserisce in una stagione ricca di risultati e fornisce l’occasione, in caso di successo nella semifinale di domani, di entrare in zona medaglie con tutte e tre le nazionali giovanili femminili, dopo gli argenti conquistati dall’under 16 nella rassegna continentale a Trieste e dall’under 20 nei Mondiali in Messico. Nella gara di oggi, dopo un avvio un po’ contratto, le azzurrine hanno preso bene le misure alle proprie avversarie, sfoderando una prestazione in linea con l’atteggiamento convinto che le ha caratterizzate per tutta la rassegna iridata, meritandosi di fatto un posto tra le prime quattro.

CRONACA – Nel primo set, dopo un buon avvio azzurro, le ragazze di Mencarelli hanno subito il ritorno delle avversarie nella parte centrale del match (15-16), prima di riprendere in mano le redini del gioco nel finale, chiudendo avanti (25-19). A questo punto, acquisito il coraggio giusto, le azzurrine hanno dominato in un secondo parziale nel quale sono riuscite subito a scappare (16-4), giocando sul velluto e gestendo bene il vantaggio, chiudendo avanti anche la seconda frazione (25-10). Nel terzo set non è cambiata la musica, con le azzurrine determinate a portarsi a casa un risultato importante e sulle ali dell’entusiasmo hanno trovato l’allungo già dopo il primo tempo tecnico (16-9). Nel finale il Perù ha provato a rimettere in piedi la gara, ma l’Italia ha contenuto bene, staccando il pass per le semifinali (25-18).

Tabellino: ITALIA-PERU’ 3-0 (25-19, 25-10, 25-18)

Italia: Gardini 6, Graziani 11, Monza 2, Omoruyi 14, Nwakalor 6, Frosini 12, libero: Armini, Guiducci, Nervini, Bolzonetti. Ne: Malual, Marconato. All. Mencarelli

Perù: Anchante 1, Ceopa 4, Lopez, Mc Leod 6, Arteaga 7, Perez, libero: Calderon, Alarcon, Lopez. Ne: Milla, Rojas, Takahashi. All. Dibos.

Durata: 23’, 20’, 26’

Italia: 4 a, 14 bs, 11 mv, 24 et

Perù: 3 a, 3 bs, 3 mv, 23 et

