Pallavolo – L’Italia di Blengini riparte dalla World Cup: i 14 atleti convocati per la rassegna

Nazionale Maschile di pallavolo: i 14 atleti per la World Cup convocati da Blengini dopo l’eliminazione dagli Europei 2019



Sono terminati ieri sera i Campionati Europei per la Nazionale Maschile che questa mattina ha lasciato la Francia.

In casa azzurra c’è delusione per l’eliminazione ai quarti, piazzamento che replica quello del 2017, ma ora per il gruppo è già tempo di pensare al prossimo, imminente evento internazionale: la World Cup che si terrà in Giappone dal 1 al 15 ottobre.

Per questa manifestazione il CT Gianlorenzo Blengini avrà a disposizione un organico differente rispetto a quello della rassegna continentale appena concluso.

Questi i convocati

Palleggiatori: Riccardo Sbertoli, Francesco Zoppellari.

Schiacciatori: Oleg Antonov, Oreste Cavuto, Dick Kooy, Daniele Lavia.

Opposto: Gabriele Nelli, Giulio Pinali.

Centrali: Simone Anzani, Davide Candellaro, Matteo Piano, Roberto Russo.

Libero: Fabio Balaso, Nicola Pesaresi.

Lo staff sarà composto dall’allenatore Gianlorenzo Blengini, dal vice Antonio Valentini, dall’assistente allenatore Francesco Mattioli, dal medico Dott. Piero Benelli, dal fisioterapista Davide Lama, dal preparatore fisico Fabrizio Ceci, dallo scoutman Fabio Dalla Fina, dal team manager Giacomo Giretto e dal dirigente accompagnatore Samuele Papi.

La squadra partirà per il Giappone sabato 28 settembre dall’aeroporto di Milano Malpensa.

