Nyck de Vries, un trionfo dolcissimo: dopo la vittoria in Russia è campione del mondo di Formula 2

Nyck de Vries è il nuovo campione del mondo di Formula 2. Il pilota del team ART Grand Prix vince la feature race di Sochi e ottiene la certezza matematica del titolo

Basta la gara del sabato a Nyck de Vries per laurearsi campione del mondo di Formula 2. Il pilota olandese del team ART Grand Prix trionfa nella feature race di Sochi e ottiene la certezza matematica del titolo. Tenuto a distanza il canadese Latifi con 3 gare d’anticipo. de Vries raccoglie l’eredità di Charles Leclerc (campione 2017) e George Russell (campione 2018), ma a differenza loro non effettuerà il salto in F1. Il pilota orange infatti ha firmato con il team Mercedes di Formula E con il quale debutterà a dicembre in occasione dell’E-Prix di Diriyah, in Arabia Saudita.

