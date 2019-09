Nuova Classifica WTA – Ashleigh Barty al top per la 3ª settimana: Camila Giorgi unica azzurra in top 100

Ashleigh Barty guarda tutte dall’alto, Camila Giorgi unica italiana fra le migliori 100 al mondo: ecco la nuova Classifica WTA

Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La nuova classifica WTA vede ancora in testa Ashleigh Barty, alla terza settimana consecutiva (la 10ª complessiva) in vetta al ranking femminile.

Alle sue spalle restano stabili Karolina Pliskova ed Elina Svitolina. Quarta posizione per Naomi Osaka, fresca vincitrice del WTA di Osaka. Seguono la campionessa US Open Andreescu, Simona Halep e Petra Kvitova. Completano la top 10 Kiki Bertens, Serena Williams e Belinda Bencic. L’unica italiana fra le prime 100 è Camila Giorgi che perde 10 posizioni e si piazza al 64° posto.

Questa la nuova classifica Wta:

Ashleigh Barty (Aus) 6501 (–) Karolina Pliskova (Cze) 6125 (–) Elina Svitolina (Ukr) 5160 (–) Naomi Osaka (Jpn) 5011 (–) Bianca Andreescu (Can) 4835 (–) Simona Halep (Rou) 4803 (–) Petra Kvitova (Cze) 4326 (–) Kiki Bertens (Ned) 4225 (–) Serena Williams (Usa) 3935 (–) Belinda Bencic (Sui) 3738 (–)

La posizione delle tenniste italiane:

Camila Giorgi 959 (-10) Jasmine Paolini 570 (+12) Giulia Gatto-Monticone 391 (+3) Martina Di Giuseppe 340 (+2) Martina Trevisan 301 (-7)

251.Sara Errani 242 (-2) Elisabetta Cocciaretto 180 (+36) Martina Caregaro 179 (-6) Stefania Rubini 173 (+1) Bianca Turati 147 (+6)

