Nuova Classifica WTA – Barty sempre al comando, Halep scavalca Andreescu: Giorgi unica italiana nella top-100

Una sola variazione nella top ten del nuovo ranking WTA, Simona Halep guadagna infatti la quinta posizione a vantaggio di Bianca Andreescu nonostante il ritiro negli ottavi di Wuhan dovuto ad un problema fisico.

In testa rimane Ashleigh Barty, eliminata in semifinale nel torneo cinese, che conserva più di 300 punti su Karolina Pliskova. Sul terzo gradino del podio ecco Elina Svitolina, seguita da Naomi Osaka. Chiudono la top ten Kvitova, Bertens, Serena Williams e Belinda Bencic. Tra le azzurre, Camila Giorgi sale di una posizione e diventa 63ª, confermandosi l’unica azzurra fra le prime cento al mondo. Più staccate le connazionali, con Jasmine Paolini che scende tre gradini assestandosi in 117ª posizione.

Questa la nuova classifica Wta:

Ashleigh Barty (Aus) 6446 (–) Karolina Pliskova (Cze) 6125 (–) Elina Svitolina (Ukr) 5320 (–) Naomi Osaka (Jpn) 5011 (–) Simona Halep (Rou) 4907 (+1) Bianca Andreescu (Can) 4835 (-1) Petra Kvitova (Cze) 4571 (–) Kiki Bertens (Ned) 4225 (–) Serena Williams (Usa) 3935 (–) Belinda Bencic (Sui) 3738 (–)

Così le italiane:

Camila Giorgi 959 (+1) Jasmine Paolini 554 (-3) Giulia Gatto-Monticone 366 (-10) Martina Trevisan 342 (+25) Martina Di Giuseppe 340 (-3) Sara Errani 250 (+12) Elisabetta Cocciaretto 185 (+5) Stefania Rubini 173 (+3) Martina Caregaro 179 (-33) Jessica Pieri 145 (+10)

