Nuova Classifica ATP – Djokovic stacca Lendl e punta Sampras e Federer, Fognini scende al 12° posto

Il serbo taglia il traguardo delle 271 settimane da numero 1 staccando Lendl e puntando Sampras e Federer, nessuna variazione nella top ten. Fognini scende al 12° posto

Non cambia nulla nella top ten del ranking ATP, al comando resta Novak Djokovic che taglia il traguardo delle 271 settimane da numero 1, staccando Ivan Lendl e puntando Pete Sampras (286) e Roger Federer (310).

Dietro il serbo resiste Rafa Nadal staccato di oltre seicento punti, seguito da Roger Federer e Daniil Medvedev. Quinto Thiem, che mantiene un gap rassicurante da Zverev, poi Tsitsipas e Nishikori. Per concludere la top ten ecco Khachanov e Bautista Agut, non più seguito da Fabio Fognini che scende dall’undicesima alla dodicesima posizione, rimanendo comunque il migliore degli azzurri davanti a Matteo Berrettini. Scende di due gradini Sonego (da 52° a 54°), mentre Cecchinato sale 65°. Tre posizioni in più per Seppi, che sfrutta i quarti conquistati a Zhuhai per assestarsi in 71ª posizione. Si confermano fra i primi cento al mondo anche Travaglia (87°) e Fabbiano (92°).

Questa la nuova classifica Atp:

Novak Djokovic (Srb) 9865 (–) Rafael Nadal (Esp) 9225 (–) Roger Federer (Sui) 7130 (–) Daniil Medvedev (Rus) 5305 (–) Dominic Thiem (Aut) 4415 (–) Alexander Zverev (Ger) 4095 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 3420 (–) Kei Nishikori (Jpn) 3330 (–) Karen Khachanov (Rus) 2810 (–) Roberto Bautista Agut (Esp) 2575 (–)

Così gli italiani:

Fabio Fognini 2370 (–) Matteo Berrettini 2270 (–) Lorenzo Sonego 1013 (-2) Marco Cecchinato 880 (+2) Andreas Seppi 820 (+3) Paolo Travaglia 645 (-3) Thomas Fabbiano 599 (-3) Salvatore Caruso 502 (+2) Paolo Lorenzi 488 (+1) Gianluca Mager 460 (+2)

