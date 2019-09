Nuoto – Giustizia per Manuel Bortuzzo: il pm chiede 20 anni per i due uomini che spararono al nuotatore azzurro

Il pm Elena Neri ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due uomi finiti sotto processo per il tentato omicidio di Manuel Bortuzzo

Nella notte fra il 2 e il 3 febbraio 2019, la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata per sempre. Due uomini, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, hanno esploso dei colpi di pistola verso il giovane nuotatore azzurro e la fidanzata, apparentemente per uno scambio di persona al fine di ‘regolare i conti’ dopo una rissa in un pub. Il ragazzo, promessa del nuoto italiano, è finito paralizzato sulla sedie a rotelle.

Il pm Elena Neri ha chiesto una condanna per i due uomini a 20 anni di reclusione per tentato omicidio, nonchè per aver premeditato l’aggressione con l’aggravamente di futili motivi. Le accuse di detenzione d’arma da fuoco e rissa peggiorano la posizione di Marinelli e Bazzano: la sentenza è prevista per il 30 settembre.

