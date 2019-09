NBA – Zion Williamson sgancia la bomba: “Pelicans da titolo! Non sento la pressione, saremo realtà e non sorpresa”

Zion Williamson carica l’ambiente Pelicans in vista della prossima stagione: secondo la prima scelta al Draft 2019 New Orleans può puntare al titolo

Il countdown verso la nuova stagione NBA scorre veloce e cresce sempre più l’attesa per vedere l’esordio ufficiale nella lega di Zion Williamson, il talento che ha impressionato con la maglia di Duke e che ha le carte in regola per confermarsi in NBA.

Era dai tempi di LeBron James che non c’era lo stesso hype per l’esordio di un rookie che, di tutta risposta, spiega ai microfoni della ‘Rosea’ di non sentire la pressione e di voler puntare al titolo: “pressione? Me lo chiedono spesso, io però vedo le cose da una prospettiva diversa: non sento la pressione e non mi preoccupo di quello che dice la gente. Fin da bambino sognavo di diventare un professionista: faccio quello che amo e non potrei chiedere di meglio. Pelicans? È fondamentale avere veterani sui quali fare affidamento, non solo sul parquet ma negli spogliatoi. Saranno il punto di riferimento dei più giovani, io stesso avrò bisogno dei loro consigli e della loro esperienza. Ma sono molto impressionato anche dal talento dei più giovani. Penso che possiamo puntare al titolo. Sì, sono convinto che questa squadra possa avere il titolo come obiettivo. So che non sono discorsi facili da fare, soprattutto considerata la complessità dell’Ovest. Ma la vedo così, mentirei se dicessi qualcosa di diverso. Poi sarà il campo a dare le risposte, ma resto convinto che quello debba essere il nostro obiettivo. So quanto vale questa squadra e non la considererei una sorpresa se riuscissimo a dimostrare il nostro valore partita dopo partita“.

