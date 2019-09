NBA – Spoelstra-Miami Heat, una storia senza fine: rinnovato il contratto del coach fino alla stagione 2024/25

Spoelstra rinnova con i Miami Heat: sarà allenatore della squadra delle Florida fino alla stagione 2024/25

La storia d’amore tra Erik Spoelstra e i Miami Heat non è destinata a terminare: il coach della squadra della Florida, in panchina dal 2008, ha rinnovato il suo contratto fino al termine della stagione 2024/25, come annunciato da Espn. Spoelstra, con le sue 17 (dopo la stagione 2024/25) stagioni da capo allenatore degli Heat, è secondo solo a Gregg Popovich per la lunghezza di attività con la stessa franchigia.

