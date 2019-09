NBA – Nowitzki inizia una nuova avventura: nominato presidente della commissione giocatori Fiba

Nuova avventura per Nowitzki: l’ex cestista tedesco nominato presidente della commissione giocatori Fiba

Dirk Nowitzki ha annunciato cinque mesi fa il suo ritiro dal basket professionistico, ma il futuro dell’ex cestista tedesco sembra essere ancora nel mondo della palla a spicchi. Nowitzki è stato infatti nominato a Pechino presidente della commissione giocatori dell’International Basketball Federation (Fiba).

“Sono molto onorato di avere questa opportunità. Non vedo l’ora di rappresentare i giocatori all’interno della Fiba ​​e di far sentire la loro voce quando vengono prese le decisioni. Sono lieto di assumere questo nuovo ruolo e di essere in grado di lavorare con giocatori in attività ed ex giocatori di tutto il mondo per garantire i loro interessi e favorire lo sviluppo del nostro amato sport“, ha dichiarato il 41enne.

“Dirk è uno dei migliori giocatori di basket di tutti i tempi ed è molto rispettato in tutto il mondo. È la persona perfetta per ricoprire questo incarico“, queste le parole del segretario generale della Fiba ​​Andreas Zagklis.

