NBA – La trovata geniale dei Nets: 10.000 magliette di Irving in regalo come sfottò nel derby contro i Knicks

I Brooklyn Nets regaleranno 10.000 casacche di Kyrie Irving ai tifosi presenti al Barklays Center in occasione del derby contro i Knicks: il playmaker è stato molto vicino a NY, salvo poi firmare con la squadra rivale

Il derby è sempre il derby. In ogni sport, vincere è sempre gratificante, ma farlo contro i diretti rivali, magari della stessa città, è sempre una goduria. E l’NBA non fa certo eccezione! La città di New York vive uno dei derby più accesi della lega, la rivalità fra Nets e Knicks che quest’anno appare particolarmente focosa. In occasione del derby del 25 ottobre infatti, i Nets accoglieranno i tifosi presenti con 10.000 magliette di Kyrie Irving completamente gratuite. Un regalo che non farà piacere ai fan dei Knicks: l’ex playmaker di Boston infatti, dopo aver flirtato a lungo con NY, ha deciso di firmare con la squadra rivale dei Nets. Le magliette in regalo serviranno a ricordarlo, se qualcuno lo avesse dimenticato…

