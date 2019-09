NBA – LeBron James punta alle Olimpiadi di Tokyo 2020: “deluso per l’eliminazione Mondiale. Mi piacerebbe esserci”

LeBron James apre le porte ad una sua presenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il ‘Re’ deluso dalla prestazione al Mondiale del Team USA, vuole tornare a vestire la maglia statunitense

In attesa che inizi la nuova stagione NBA, LeBron James si è espresso sull’ultimo evento di basket al quale i suoi ‘colleghi’ hanno preso parte: i Mondiali in Cina. Il Team USA, orfano di diversi top player, fra i quali lo stesso LBJ, è stato eliminato dalla Francia, chiudendo mestamente una competizione che, alla vigilia, vedeva i ragazzi di coach Popovich favoriti.

Nel corso del media day dei Lakers, come già fatto da altre superstar della NBA, anche LeBron James ha aperto ad un ritorno in nazionale in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020: “mi piacerebbe molto esserci. Non sono per niente felice di come siamo usciti e di come abbiamo giocato. Ma mi congratulo con tutti quelli che erano lì. Siamo una grande famiglia”.

