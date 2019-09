NBA – Lakers, nuovi fondi in arrivo: ‘Disabled player exception’ dopo l’infortunio di Cousins

I Los Angeles Lakers potranno usufruire della ‘Disabled player exception’ in seguito al grave infortunio occorso a DeMarcus Cousins: la franchigia losangelina potrà firmare un nuovo giocatore a 1.75 milioni

La sfortuna non sembra voler abbandonare DeMarcus Cousins. Il centro ex Kings, Pelicans e Warriors, ha firmato questa estate con i Los Angeles Lakers, pronto ad unirsi a LeBron James ed Anthony Davis per tentare l’assalto all’anello. L’infortunio al crociato, l’ennesimo lungo stop della carriera, lo ha però messo ko, probabilmente per l’intera stagione. I Lakers potranno dunque usufrire della ‘Disabled player exception’, normativa secondo la quale la franchigia può firmare un giocatore alla metà dello stipendio ricevuto da Cousins (1.75 milioni il totale usufruibile), senza pesare sul salary cap.

