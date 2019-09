NBA – Ginobili in tutta sincerità: “mi mancano le cene con la squadra, ma i back to back certamente no!”

Manu Ginobili ha parlato di ciò che gli manca del basket dopo il ritiro: l’ex Spurs ricorda con piacere le cene di squadra e le occasioni di fare gruppo, ma non rimpiange la fatica e i back to back

Al termine di un’esibizione in Cina, Manu Ginobili si è soffermato a parlare ci ciò che gli manca del basket NBA dopo il ritiro. La stella argentina che ha dedicato la sua carriera agli Spurs, ha spiegato di pensare con nostalgia a tutte le occasioni di fare gruppo con i compagni come la preparazione pre-stagionale, l’atmosfera di spogliatoio o le cene dopo le partite, ma non rimpiange per nulla viaggi e back to back.

Ginobili ha spiegato: “mi manca lo spogliatoio, le cene dopo le partite. La preparazione, il senso di scendere in campo ed essere una squadra. Non mi mancano i viaggi, i back to back, non essere capace di dormire bene, essere stanco e con dolori. Spurs? Possono avere qualsiasi squadra ma loro saranno sempre tra i primi. Non sono di certo i favoriti. Non penso siano tra le sei migliori squadre della NBA. Forse sono l’ottava. Ma sai già che giocheranno bene. Che saranno ben allenati”.

