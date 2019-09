NBA – Anthony Davis pazzo dei Lakers: “titolo o sarà fallimento. LeBron? Lo aiuto a vincere e magari rinnovo al ribasso”

Anthony Davis pazzo dei Los Angeles Lakers. Il centro giallo-viola vuole aiutare LeBron James a vincere un nuovo anello e, per far restare la franchigia competitiva, apre alla possibilità di rinnovo al ribasso

Prima di iniziare la nuova stagione va chiarita una cosa: Anthony Davis è carico. Il nuovo centro dei Los Angeles Lakers non vede l’ora di far coppia con LeBron James per puntare al primo anello della sua carriera: obiettivo principale della stagione, in grado di far cambiare la prospettiva fra una gioia paradisiaca e il più triste dei fallimenti.

Lo spiega lo stesso Anthony Davis ai microfoni della Rosea: “mi aspetto di vincere il titolo. È un obiettivo che condivido con l’intera squadra. Sappiamo bene di avere tanto lavoro da fare e che ci saranno alti e bassi, ma sono convinto che, se teniamo sempre bene a mente l’obiettivo finale, non avremo problemi. Senza titolo sarà un fallimento? Sì, praticamente sì. È vero che sarà il nostro primo anno come gruppo, ma ogni squadra che punta al titolo se non ci riesce sente di aver fallito. Noi vogliamo vincere e pensiamo di avere tutto quello che serve per farlo: squadra giusta, staff tecnico giusto, l’intera franchigia e l’intero mondo Lakers che ci sostengono”.

L’ex Pelicans ha commentato il rapporto con LeBron James: “ogni giocatore sogna di avere un altro fenomeno accanto. Io a New Orleans ho avuto DeMarcus Cousins e Jrue Holiday. Certo, con LeBron sarà diverso anche se non sono ancora come andrà visto che non ho mai avuto modo di giocarci prima. Ma sono sicuro che mi divertirò: lui ha disputato otto delle ultime nove Finals, spero di aiutarlo a fare nove su dieci e ad uscirne con un altro anello”.

E sul futuro: “voglio vincere, per me è la cosa più importante. Voglio mettermi in condizione di farlo ogni anno: se significa rinunciare a un contratto più ricco, sono pronto a farlo”.

