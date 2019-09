NBA – Accordo con Infront per la vendita dei diritti di sponsorizzazione in Italia

La National Basket Association e Infront Italy hanno trovato l’accordo per una partnership inerente alla vendita dei diritti di sponsorizzazione dell’NBA in Italia

La National Basketball Association (NBA) e Infront Italy (Infront) hanno annunciato oggi una partnership che vedrà Infront rappresentare l’NBA nella vendita dei diritti di sponsorizzazione dell’NBA in Italia.

Questo è il primo accordo che l’NBA sigla con un’agenzia di sport marketing per collaborare nella vendita dei diritti di sponsorizzazione in Italia. Grazie all’accordo, che vedrà la sola Infront rappresentare l’NBA in Italia nella vendita dei pacchetti di sponsorizzazione, le due società lavoreranno a stretto contatto per costruire un solido business di sponsorizzazioni per l’NBA nel mercato italiano.

“Infront è un’agenzia di sport marketing affermata e riconosciuta a livello internazionale, che ha ottenuto degli ottimi risultati”, ha detto l’NBA EME Associate Vice President, Global Partnerships, Mark Osikoya. “Non c’è momento migliore per essere un fan dell’NBA in Italia. Con tre giocatori italiani che stanno per cominciare la prossima stagione, il primo NBA Store europeo aperto a Milano e un forte gruppo marketing partner già all’attivo, non vediamo l’ora di lavorare con Infront per far crescere ulteriormente le nostre sponsorizzazioni in Italia”.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership”, ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director Business di Infront Italy. “Grazie alla crescente fan base dell’NBA in Italia, siamo convinti di poter supportare e rafforzare l’NBA creando partnership interessanti e proficue”.

Infront lavorerà a stretto contatto con l’NBA in Italia, sfruttando il proprio ampio network italiano e l’expertise locale per ricercare potenziali opportunità di business. Con uffici a Milano e Roma, Infront rappresenta numerose squadre di calcio di Serie A e Serie B, oltre a squadre di basket e numerosi brand.

