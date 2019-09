NBA 2K20 Global Championship – Vesti i panni delle stelle del basket USA nel torneo che mette in palio 100.000 $

Nasce l’NBA 2K20 Globa Championship: il nuovo torneo per aspiranti giocatori di NBA 2K20 con in palio 100.000 dollari

2K è felice di annunciare oggi la propria partnership con la National Basketball Association (NBA), la National Basketball Players Association (NBPA) e l’ESL, la più grande compagnia di esports, per la creazione dell’NBA 2K20 Global Championship. Con 100 mila dollari di premio, l’NBA 2K20 Global Championship è un nuovo torneo ideato per gli aspiranti giocatori di NBA 2K20 di tutto il mondo. Il torneo prevedrà delle competizioni uno contro uno in una serie di eventi on e offline che avranno luogo da Ottobre 2019 fino a Febbraio 2020, culminati nell’evento finale negli Stati Uniti che premierà il primo NBA 2K20 global champion di sempre. Le registrazioni sono aperte da oggi su www.nba2kgc.com.

“Siamo molto contenti di lavorare con l’NBA, la NBPA e l’ESL alla formazione del primo torneo di questo tipo per NBA 2K”, ha detto Jason Argent, Senior Vice President of Basketball Operations di 2K. “Chiunque sia interessato a testare le proprie abilità su scala mondiale, noi invitiamo a registrarsi e a vedere se si hanno davvero le carte in regole per diventare il miglior giocatore di uno contro uno del mondo”.

“L’internazionalità del torneo riflette l’incredibile crescita del basket in tutto il mondo,” ha detto Matthew Holt, NBA Senior Vice President, Consumer Products & Gaming Partnerships. “L’NBA 2K20 Global Championship offre una chance a tutti nel mondo per competere.”

“Siamo orgogliosi di lavorare con questi partner per raggiungere questa pietra miliare del mondo del gaming,” ha detto Josh Goodstadt, EVP of Licensing for the NBPI, la parte commerciare dell’NBPA. “I nostri giocatori vengono da tutto il mondo e questa è un’esperienza unica che permetterà ai fan di tutto il globo di ingaggiare e competere tra di loro grazie ad NBA 2K.”

Da Ottobre a Novembre 2019, gli aspiranti giocatori di NBA 2K20 competeranno in tornei di qualificazioni online in America del Nord e del Sud, in Europa e nella regione dell’Asia-Pacifico che guideranno a dei playoff online, che determineranno chi avanzerà alle finali regionali. Queste ultime si terranno live presso gli studi dell’ESL a Los Angeles, Parigi e Sydney, dove ogni vincitore riceverà 15 mila dollari come premio e altri premi dall’NBA e 2K.

Le Global Finals si disputeranno il 22 Febbraio 2020 presso lo studio dell’ESL di Los Angeles, dove gli otto finalisti competeranno per determinare chi sarà incoronato il primo global champion di sempre. Il vincitore dell’NBA 2K20 Global Championship riceverà 100 mila dollari come premio.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE