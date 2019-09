Liverpool ‘Red’ di vergogna, il Napoli fa arrossire i campioni d’Europa: Ancelotti confeziona un capolavoro

Mertens e Llorente stendono il Liverpool al San Paolo, partenza perfetta per il Napoli che vola in testa nel girone insieme al Salisburgo

Splendido Napoli al San Paolo, una notte magica per gli azzurri che stendono il Liverpool e cominciano alla grande questa edizione della Champions League.

Una prestazione perfetta quella degli uomini di Ancelotti, che si prendono i tre punti grazie a Dries Mertens e Fernando Llorente, con il primo che trasforma a dieci minuti dalla fine un calcio di rigore guadagnato da Callejon e il secondo che fredda Adrian con un destro chirurgico. Un risultato che sta addirittura stretto a Lorenzo Insigne e compagni, considerando le occasioni sprecate soprattutto nel secondo tempo, di cui una clamorosa con il solito Mertens. Difesa perfetta e attacco pungente per il Napoli, che mette in seria difficoltà i campioni d’Europa in carica, incapaci di tenere il ritmo degli indiavolati azzurri, davvero splendidi per dedizione, coraggio e personalità. Monumentali Koulibaly e Manolas al cospetto del trio formato da Firmino-Mané-Salah, clienti difficili per tutti ma non questa sera per il senegalese e il greco, insuperabili nell’uno contro uno.

Merito anche dell’azione di copertura del centrocampo di Ancelotti, guidato dal solito perfetto Allan, capace di abbinare quantità e qualità. Il resto lo fanno Insigne e Lozano, compagni da poco ma con un’intesa che cresce giorno dopo giorno. Niente da fare per Jurgen Klopp e per il suo Liverpool, imbrigliato dalla ragnatela costruita dal Napoli, molto più convinto dei Reds di portare a casa i tre punti. Un successo che permette così agli azzurri di cominciare alla grande un girone pieno di insidie, considerando i sei gol rifilati dal Salisburgo al Genk, un campanello d’allarme che obbliga gli uomini di Ancelotti a non sottovalutare gli austriaci e il loro attaccante Haland, capace di realizzare una tripletta all’esordio in Champions. Questa notte però è tempo di festeggiare, il Napoli si riscopre finalmente grande: con questa squadra il San Paolo può davvero sognare in grande…

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 2 votes. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE