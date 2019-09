Napoli-Brescia, Balotelli tenerissimo: SuperMario fa il suo ingresso al San Paolo con la piccola Pia [VIDEO]

Mario Balotelli dolcissimo oggi al suo ingresso al San Paolo prima di Napoli-Brescia: in campo con SuperMario la figlia Pia

Gesto dolcissimo di Mario Balotelli, oggi al suo ingresso in campo al San Paolo prima della sfida tra Napoli e Bescia. SuperMario ha portato in campo, in braccio, la figlia Pia, che è rimasta in braccio al padre, tra gli applausi del pubblico dello stadio napoletano e le carezze dei compagni di squadra di Balotelli.

Il calciatore del Brescia ha voluto compiere questo gesto poichè la sua bimba, figlia di Raffaella Fico, vive proprio nella città partenopea, dove Balotelli va spesso per farle visita.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE