Napoli, Ancelotti scherza su Fabian Ruiz: “il Barcellona sulla sue tracce? Non credo, è scarso…”

L’allenatore del Napoli ha chiuso con una battuta il possibile interessamento del Barcellona per Fabian Ruiz, in gol ieri nel match contro il Lecce

La presenza al Via del Mare di Lecce di Eric Abidal, team manager del Barcellona, ha scatenato ieri una ridda di voci su possibili interessamenti dei blaugrana per Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli in rete nel match con i salentini.

Indiscrezioni che Carlo Ancelotti ha voluto spegnere con la sua solita ironia: “non credo Abidal fosse qui per Fabian, è scarso. Ci siamo incrociati, ma non è successo niente. Ruiz ha giocato più interno nella prima parte del match perché volevo tenere la mia squadra più corta in mezzo al campo. Nella seconda abbiamo tenuto dietro Malcuit, dalla trequarti in su diventa un giocatore di grande qualità. Ha fatto una partita importante e sono contento di averlo qui con noi”.

