Napoli – Ancelotti ci va giù duro: “spogliatoi del San Paolo? Sono indignato”

Carlo Ancelotti indignato dalle condizioni degli spogliatoi del San Paolo: il duro sfogo del tecnico del Napoli

Non sembrano migliorare le condzizioni del San Paolo e Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, non riesce ad accettarlo. Il tecnico italiano ha dunque voluto lasciare una nota dopo aver visitato gli spogliatoi dello stadio ristrutturati dopo le Universiadi.

“Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Non ci sono parole. Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i lavori si ultimassero, come era stato promesso. In due mesi si può costruire una casa, non sono stati in grado di rifare gli spogliatoi! Dove dovremmo cambiarci per giocare contro Sampdoria e Liverpool? Sono indignato per la scorrettezza e l’inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori. Come hanno potuto Regione, Comune e Commissari disattendere gli impegni presi ? Vedo un disprezzo e un non attaccamento alla squadra della città. Sono costernato“, queste le parole di Ancelotti.

Non è tardata ad arrivare la risposta del commissario straordinario per le Universiadi: “sono dispiaciuto per le parole di Ancelotti. Forse c’è stato qualche fraintendimento ma con l’impresa che esegue i lavori avevamo concordato che giovedi’ avrebbero finito di arredarli e pulire e venerdi’ avremmo potuto consegnarli al Calcio Napolo. Ho avuto già nei giorni scorsi rassicurazioni sul fatto che venerdi’ gli spogliatoio saranno puliti e consegnati“, ha dichiarato Gianluca Basile.

