MotoGp – Vinales sorride in vista di Aragon: “dopo il podio di Misano mi sento extra ottimista”

Maverick Vinales pronto a far bene ad Aragon: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del suo Gp di casa

La MotoGp non si ferma: dopo il Gp di San Marino i piloti si spostano ad Aragon per una nuova gara appassionante, davanti al pubblico spagnolo. Se Valentino Rossi ha gareggiato davanti al suo pubblico a Misano, adesso tocca al suo compagno di squadra approfittare del grande tifo spagnolo per far bene in pista. Maverick Vinales, reduce dal terzo posto di Misano arriva ad Aragon con sensazioni positive: “dopo il podio di Misano mi sento extra ottimista in vista di Aragon. Come ogni round spagnolo, questo Gp è molto speciale per me perchè i fan e l’atmosfera sono fantastici e mi piace molto il tracciato. Abbiamo fatto un buon lavoro nei round precedenti, quindi mi aspetto di essere veloce anche qui. Proveremo ad essere concentrati sul nostro obiettivo, vogliamo continuare a migliorare durante ogni weekend di gara. Abbiamo visto che il nostro potenziale sta migliorando dall’inizio della seconda metà di stagione, quindi penso che possiamo fare un buon lavoro“, queste le parole dello spagnolo alla vigilia di Aragon.

