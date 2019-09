MotoGp – Vinales motivato a Misano: “mi sento molto bene e ho molta fiducia”

Maverick Vinales carico in vista del Gp di San Marino: le parole dello spagnolo della Yamaha in conferenza stampa a Misano

Misano è finalmente pronta ad ospitare il tanto atteso appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Domenica si correrà il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini per una gara di fuoco davanti al pubblico italiano. Reduce da un test positivo sul circuito di Misano, Maverick Vinales arriva a San Marino carico e motivato.

“Sicuramente cercheremo di proseguire di slancio, mi sento molto bene in moto, ho molta fiducia in me stesso in questo momento cercherò di spingere e portare la moto al massimo ed avere un buon livello in tutto il weekend e spingere in gara, i test sono andati bene, c’è ottimismo. Non abbiamo provato molte cose, mi sono concentrato molto su migliorare me stesso e la guida“, ha dichiarato in conferenza stampa.

“Quando gareggi in Italia o in Spagna l’atmosfera è sempre molto bella ed intensa e quindi vincere in entrambi i paesi è molto bello“, ha concluso lo spagnolo.

“E’ una pista che mi piace molto, è molto spettacolare l’ultimo settore con tanti fan vicino alla pista, è una pista che mi piace mi porta bei ricordi“, ha aggiunto ai microfoni Sky. “Al test le gomme erano diverse, il lap time non era quello vero, sarà un altro sicuramente, dobbiamo essere intelligenti, sapere dove sta il limite, secondo me si può fare bene, con le gomme di gara siamo stati veloci. Difficile da dire se posso puntare al podio, io punto al massimo“, ha continuato.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE