MotoGp – Vinales entusiasta: “contento per la pole, in fiducia per la gara. Cos’è cambiato? Vi svelo un dettaglio”

Maverick Vinales contento per la pole position ottenuta a Misano: il pilota Yamaha sottolinea la velocità della sua moto e le novità apportate al suo stile di guida

Gran sorrisone in conferenza stampa per Maverick Vinales. Il pilota Yamaha, fresco di pole position a Misano, ha tutte le carte in regola per chiudere un weekend che lo ha visto velocissimo e grande protagonista sul tracciato sanmarinese.

Lo spagnolo ha spiegato: “sono davvero contento della pole position. Venerdì mi sentivo bene e ho trovato una situazione ancora migliore rispetto ai test a livello di feeling. Sono entusiasta in ottica gara. Abbiamo approcciato il weekend in maniera positiva e paso dopo passo siamo migliorati molto, anche a livello di stile di guida sulla moto, da questo deriva il miglioramento su questa pista che è sempre stata positiva per me anche in passato. Cercherò di dare del mio meglio in gara. Anche con condizioni di pista scivolose abbiamo grande velocità in curva, per questo siamo molto veloci. Domani soft o medie potrebbero essere buone opzioni, cercheremo di spingere dal primo giro e puntare alla vittoria. Ho lavorato sodo per sentirmi meglio in moto. Ho cercato di lavorare sul bilanciamento dei pesi per capire cosa fare per essere più veloce. MotoGp a 22 gare? Dovranno ridurre i test, dobbiamo un po’ riposarci, il corpo ne ha bisogno“.

