MotoGp – Valentino Rossi sincero: “in 3 più veloci di me. Vi svelo chi lotterà per il podio domani”

Valentino Rossi chiude 6° le qualifiche di Aragon: il pilota Yamaha spiega di essere dietro il trio di testa, Marquez-Quartararo-Vinales, favoriti per il successo di domani

Valentino Rossi chiude con un sesto posto le qualifiche del Gp di Aragon. Il ‘Dottore’ spiega, ai microfoni di Sky Sport, di aver avuto un buon passo ma di non essere ancora in grado di gareggiare con i 3 di testa: “quando si parte nelle prime due file va abbastanza bene perchè non sei tanto lontano dalla pole e comunque sei con quelli che vanno forte. Ho fatto un buon giro in qualifica, potevo fare un pelino meglio ma la seconda fila va bene e il passo non è male. Dobbiamo lavorare perchè in alcuni punti della pista, a parte Marquez che è il più veloce, anche Quartararo e Vinales vanno più forte di me. Sono loro i favoriti per il podio di domani: se vogliamo lottare per il podio dobbiamo migliorare. Dietro Dovizioso e Rins partono più attardati ma hanno un buon passo“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE