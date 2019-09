MotoGp – Misano utile a Valentno Rossi: “ad Aragon sappiamo su cosa concentrarci”

Valentino Rossi pronto a tornare in pista: le parole del Dottore alla vigilia del Gp di Aragon

A pochi giorni dal Gp di San Marino i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista e lo faranno ad Aragon, in terra spagnola, per un nuovo appassionante appuntamento della stagione 2019. Valentino Rossi è pronto a gareggiare in Spagna, reduce dal quarto posto davanti al suo pubblico: “dopo la gara di Misano abbiamo viaggiato verso Aragon per un back-to-back. Abbiamo visto al Gp di San Marino su cosa dobbiamo lavorare, quindi questo è quello sul quale ci concentreremo durante il weekend, sebbene Aragon sia un circuito difficile per noi storicamente. Abbiamo sempre faticato qui, ma questa volta arrivamo dopo alcune buone gare. Sicuramente dovremo lavorare duramente in questo Gp, ma speriamo di essere più competitivi rispetto al passato“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE