MotoGp – Valentino Rossi innamorato del suo pubblico di Misano: il post di ringraziamento è speciale [FOTO]

Valentino Rossi ringrazia tutto il suo pubblico di Misano: le parole del Dottore sui social sono speciali

E’ andato in scena domenica il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: davanti al pubblico italiano ha trionfato un eccezionale Marc Marquez, che si è riscattato dalle due ultime sconfitte consecutive all’ultima curva.Quarto posto invece per Valentino Rossi, che dopo i test di Misano sperava di poter regalare una gioia a tutto il suo pubblico. Il Dottore, dopo la gara è sceso dalla sua M1 per inchinarsi davanti alla marea gialla dei suoi tifosi, che ha voluto ringraziare nuovamente anche sui social.

Nella notte il nove volte campione del mondo ha infatti pubblicato una gallery del Gp di San Marino su Instagram, accompagnata da queste parole: “Grazie Misano,è stato un onore e un privilegio correre con la mia moto davanti a questo tifo più unico che raro. Sensazione indimenticabile 💛“.



Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 7 votes. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE